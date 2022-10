100 Años en el aire: Karin Yanine, una leona de radio

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de 100 Años en el aire, en donde Miguel Davangino celebra la historia de la radio en Chile. Para esta ocasión el columnista tuvo una amena conversación con la corredora por la vida, Karin Yanine.

De acuerdo a sus propias palabras, ella es una mujer de radio que lleva 40 años corriendo de dial en dial. “Cuando conversamos con Karin, me dijo que es una ‘mujer de radio’ y era un término que no se usaba hace unos años”, comenzó diciendo Davanigno.

A lo anterior, el afamado locutor radial explicó que a los hombres se les decía “animal de radio”, expresión que no podría aplicarse para las damas. “Soy una leona de radio”, agregó ella.

Los orígenes de Karin Yanine

A lo largo de sus 40 años de carrera, la corredora por la vida ha trabajado en diferentes diales y hecho de todo. “He estado en más de 20 radios, incluyendo muchas de región”, aseguró, para después agregar que le gusta mucho ese tipo de público.

Pese a las muchas facetas que tiene la comunicadora, ella señaló que “la radio me produce mucho placer” y que es un medio que le facilita más las cosas.

“Yo vengo de una familia de radio. Me acuerdo que en la cocina de mi casa, alguien ponía una y era la única que había. No me gustaba mucho ver televisión, para nada”, relató Yanine, quien después recordó que lo que más le gustaba era escuchar radioteatros.

“Eso me parecía maravilloso. Inventaba en mi mente personajes, cambiaba el tono de mi voz y pescaba un vaso para hacer el efecto de teléfono. Cuando podía, jugaba a que yo era locutora”, dijo la comunicadora audiovisual.

“Descubrí cuál es mi propósito en la vida gracias a la radio”, añadió.

Corriendo por el dial

Si bien Yanine proviene de una familia ligada a este medio, eso no la eximió de tener que tocar puertas para encontrarse un espacio.

“Estudié Comunicación Audiovisual en la Uniacc y en el primer año había un taller de radio. Hicimos un programa, el profesor nos puso súper buena nota y a mí me encantó. Yo lo salí a vender”, narró.

En esa misma línea, Yanine añadió que “yo tocaba literalmente las puertas”. “Buscaba en la guía telefónica las direcciones de las radios. Entraba, estaba el portero y nunca lo pasé…Yo iba con mi casete para que se lo dieran al director. Así fue hasta que la Universidad de Chile nos dejó hacer el programa”, recordó.