El Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México ya tiene a su primer eliminado. Pero no se trata de una selección en particular, ya que no nos encontramos en época de clasificatorias. Más bien el afectado es una persona natural, llamada Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae.

Y es que sacarse fotos con la Argentina campeona, tras la final de Qatar 2022, le salió caro al chef millonario. El medio brasileño Lance anticipó la decisión final de la FIFA frente a la osadía del cocinero, que utilizó las credenciales VIP para ingresar a la cancha sin permiso y buscar selfies con cada seleccionado, incluyendo a un enojado Lionel Messi.

Pero el asunto de las fotos fue menor: compartió públicamente imágenes en las que sostiene el trofeo dorado, lo que está prohibido en las base de la FIFA.

Bloqueado por figurar

Según Lance, la FIFA le propinó el castigo máximo para Salt Bae: no podrá asistir a ninguno de los partidos del Mundial 2026.

Previamente, medios locales de Qatar habían replicado el mensaje del ente rector. “Luego de una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo las personas obtuvieron acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas apropiadas”, rezaba el escrito.

De todos modos, aunque no pueda ver a sus ídolos en cancha ni sentarse en las sillas acolchadas de la zona VIP, a Salt Bae no le faltará Dios, como dicen. El carnicero influencer seguirá potenciando su cadena gastronómica de steakhouse, continuará envolviendo sus carnes en oro, lucirá su rutina fitness en las redes sociales.

Y por supuesto, los grandes futbolistas de todos los tiempos seguirán siendo sus comensales.