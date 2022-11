Corre por tu vida: Los beneficios de bañarse en el mar

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Corre por tu vida, en donde Karin Yanine nos habló sobre los beneficios de bañarse en el mar.

“Soy fanática del agua, me encanta nadar. El fin de semana nadé harto y en el mar, me produce placer. El agua salada del mar tiene muchas propiedades”, comenzó diciendo la comunicadora, quien también confesó que le gusta mojarse el cabello.

Ante esa aseveración, Karin Yanine dijo que “yo sé que la mayoría de las mujeres jamás lo hacen porque la sal o el cloro, pero me da lo mismo… Me tengo que mojar el pelo porque si no, siento que no me he bañado”.

Lo bueno y lo malo de bañarse en el mar

Karin Yanine planteó que “la naturaleza siempre nos sirve de terapia”. “En el caso del mar, nos da tranquilidad y bienestar con el movimiento de las olas, el sol, aire y viento”, explicó.

En línea con lo anterior, la corredora por la vida aseguró que “soy una enamorada no solamente de la naturaleza, sino que del mar en todas sus dimensiones”.

Pese al encanto de la columnista del Ciudadano ADN con el mar, también reconoció que el agua marina tiene tanto cosas buenas como malas.

“Mucha gente dice que va a meter el pie con heridas para que le cicatrice. Bueno, lamentablemente no lo vamos a sugerir para nada. Aunque sea una creencia, el mar puede tener microorganismos”, señaló.

Así, Yanine agregó que “la misma OMS lo recalca y dice que hay que tener mucho cuidado”. “Te puede entrar una bacteria y te encargo lo que te puede pasar”, dijo.

“Yo no quiero asustar a nadie, pero si usted tiene una herida no se vaya a meter al mar”, añadió.

Los beneficios del agua marina

Por otra parte, la corredora por la vida destacó los aspectos positivos de bañarse en el mar. De esa manera, mencionó que el agua de mar fría pone la piel más firme y ayuda para evitar la caída del pelo.

“La brisa marina es rica en sales minerales. Reduce por ejemplo los síntomas del asma, de otros tipos de enfermedades respiratorias y relaja el cerebro porque facilita la concentración”, aseguró.

En línea con lo anterior, Karin Yanine agregó que “podemos entrar en un estado de meditación de manera mucho más fácil y rápida”.

“A veces es inconsciente. Viste que uno dice ‘oye que estás pegada’. El movimiento de las olas es como que te hipnotizara”, describió.