Fan argentina de Justin Bieber se convierte en viral: se tatuó la fecha del show que fue cancelado

La suspensión de la gira de Justin Bieber se sufrió en ambos lados de la cordillera. El cantante canadiense realizaría conciertos de su gira Justice tanto en Chile como en Argentina. Sin embargo, una fan cordobesa fue quien lo pasó más mal.

Una joven llamada “Anto” publicó en su cuenta de Twitter una particular imagen: se tatuó en el cuello el nombre del tour de Justin Bieber y la fecha en que se realizaría uno de los conciertos en el Estadio Único de La Plata.

Allí se pueden ver las palabras “Justice” y la fecha “10-08-2022”. “Con un meme en el cuello y el corazón roto… Gracias Justin“, escribió la fanática, quien se convirtió en viral.

Tanto fue el impacto que causó su publicación que debió borrarla, pero algunos medios argentinos conservaron la captura de pantalla.

Indignación en redes sociales

Justin Bieber publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar el porqué de la cancelación de estas fechas de su gira. Recordemos que el artista no solamente ha presentado problemas de salud mental, sino también tuvo una parálisis facial, específicamente el síndrome de Ramsay Hunt.

Los problemas del cantante se agudizaron tras su presentación en el festival Rock in Rio. “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora”, expresó el artista.

En Twitter estallaron los memes y comentarios, principalmente desde Argentina, tras la cancelación de los shows de Justin Bieber.

The virgin justin bieber que cancela su show en argentina por "problemas de salud" vs the chad chano que sobrevive a un balazo y a los cinco meses te mete tres luna park seguidos — Julien (@Juliengilcabirt) September 6, 2022

Las fans de justin Bieber que estuvieron acampando 3 meses cruzándose con las fans de Harry styles pic.twitter.com/3aYr3y3W8d — Agustin (@AgusGonzzalezz) September 6, 2022

El wey El wey que había mandado a hacer 700 remeras con la cara de Justin Bieber para vender en la puerta del estadio. pic.twitter.com/p1GNit9EjX — mundial ronaldinho soccer 64 (@luquighiso) September 6, 2022

El padre que hace cuatro meses está acampando con la hija por Justin Bieber pic.twitter.com/AULqWcwPwc — Fabipa (@fabipa90) September 6, 2022

Los pibardos en dirección después de haberse reído 3 horas seguidas de la compañerita que acampó 2 meses para ver a justin bieber pic.twitter.com/dP0F3qW7u0 — jero (@jeroveintidos) September 6, 2022

selena gomez no hizo 2 álbumes enteros avisandonos la cagada que es justin bieber al pedo amigos, solo ustedes le creen a un pisciano — j de jineta (@jusofc) September 6, 2022

La pibita que paso 6 meses en una carpa a la intemperie cuando le contaron q Justin Bieber suspendió el show: pic.twitter.com/NT2OGVFyYa — Facundote (@QueQueresFama) September 6, 2022

justin bieber canceló el concierto de argentina por su salud pero ayer en brasil estaba de fiesta tomando con hailey jajajajajssja les toma el pelo desde el 2013 dejen de defenderlo — ᵈᵃⁿᵃ (@danalencinaa) September 6, 2022

*Se cancela el show de justin bieber* Los padres que se perdian el superclasico por llevar a sus hijos: pic.twitter.com/Jd9zlhsjkT — Musambe tutu (@MusambeTutuok) September 6, 2022

el que revendió la entrada más cara de justin bieber y encima le dan el reembolso debe estar así pic.twitter.com/sKdp2ddmoq — b̾e̾l̾ 🏳️‍🌈 (@hausofbelu) September 6, 2022