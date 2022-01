Presentador mexicano insultó a antivacunas y se convirtió en viral: los trató de “bola de imbéciles”

En medio del incremento de casos de covid-19 en el mundo, producto de la variante ómicron, se han agudizado las posturas en contra de los antivacunas: por ejemplo, un presentador de televisión mexicano se convirtió en viral luego de insultar a este grupo en un programa en vivo.

La situación ocurrió en El Pulso, de Telediario Gudalajara, cuando su conductor Leonardo Schwebel se dirigió en duros términos a quienes están en contra de la inoculación contra el coronavirus.

En su espacio, el comunicador enseñó el uso correcto de la mascarilla. “Esto tan fácil ha generado un sinfín de problemas (…) ¿Es una verdadera ciencia? ¿Necesitamos una licenciatura? ¿Necesitamos una tesis?“, cuestionó con ironía.

Y no cesó en sus críticas. “Todos los que son antivacunas para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de que sean abejitas. Les gusta estar en la popó a las moscas, quédense en el popó, no me importa. Pero sí me importa que no me contagien”, afirmó.

Allí fue donde se expresó a los gritos: “Su libertad de ser imbéciles no les da derecho a que me contagien a mí (…) La libertad no te da derecho de fregar al prójimo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas”.

Con esta intervención, Schwebel expresó su apoyo a la decisión que tomó el gobierno del estado de Jalisco, que exigirá el certificado de vacunación a quienes asistan a espacios de concurrencia masiva como casinos, discotheques y estadios. Lo anterior, luego que se presentaran voces a favor y en contra de la medida.

Revisa aquí los dichos del presentador contra los antivacunas: