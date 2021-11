Decepción entre fanáticos de las conspiraciones: John F. Kennedy Jr. no resucitó como se esperaba

Fue el martes pasado que los fanáticos de QAnon —uno de los movimientos conspirativos vinculados al sector republicano de la política de Estados Unidos— sufrió una decepción de proporciones: cientos de adherentes se congregaron en el Dealey Plaza, en el corazón de Dallas, Texas, para asistir a la resurrección de John F. Kennedy Jr, sin embargo, nada de eso ocurrió.

Pero, ¿por qué se esperaba semejante acontecimiento?

QAnon es una teoría, presumiblemente surgida en la plataforma 4chan en 2017, que plantea que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrenta en una guerra secreta a una red de pedófilos y satánicos que forman parte de la elite del país norteamericano, con alcances en medios de comunicación, empresas y el mismo gobierno. En esa línea, la aparición de John F. Kennedy Jr. iba a ser para anunciar, primero, que su muerte fue un montaje, y segundo, que sería el vicepresidente de Trump en un nuevo intento por alcanzar la presidencia.

There is currently a large crowd of what appears to be QAnon believers at the AT&T Discovery Plaza in downtown Dallas. A popular QAnon theory recently is that JFK Jr. of the Kennedy family will be making a big announcement at Dealey Plaza by the grassy knoll sometime tomorrow. pic.twitter.com/8L0Lw09wH7

— steven monacelli (@stevanzetti) November 2, 2021