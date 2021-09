“Fui a la iglesia con determinación”: Modelo se casó con ella misma para celebrar el amor propio

La conocida modelo brasileña Cris Galêra sorprendió a sus seguidores tras anunciar que contrajo matrimonio con ella misma con la finalidad de celebrar el amor propio.

Galêra, quien posee más de 160 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y que es conocida por posar con lencería entregó detalles de su casamiento, volviendo a poner en palestra la que alguna vez fue tendencia: la sologamia, o práctica de casarse con uno mismo.

“No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido” reveló al New York Post.

Para la ceremonia, Cris usó un vestido blanco, acompañada de un arreglo floral que al final arrojó como parte del ritual tradicional.

“Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, relató en su cuenta de Instagram.

La también abogada reconoció que tras la celebración de su compromiso ha recibido múltiples mensajes, no solo por parte de personas oriundas de Brasil, sino que también de otros lugares del mundo. “Cientos de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo” contó.

Sin embargo, la modelo brasileña confesó pero que no está dentro de sus posibilidades contraer matrimonio con nadie más, debido a que se encuentra feliz con su decisión y no contempla la posibilidad de “divorciarse pronto”.

“Qué Hermosa“, “Qué mujer más linda” y “Este es el casamiento perfecto” fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación que ya cuenta con más de 9 mil Me Gusta.