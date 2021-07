Lluvia, pero de memes: Boris Johnson protagonizó divertido momento con un paraguas

Durante esta mañana, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, protagonizó un divertido momento con un paraguas, el cual rápidamente se convirtió en viral.

El episodio ocurrió durante la ceremonia oficial en honor a los policías caídos en servicio que se lleva a cabo en el Memorial de la Policía ubicado en Staffordshire, Reino Unido.

Al acto acudieron otras instituciones británicas como el príncipe Carlos y la ministra del Interior, Pritti Pattel. Tras las condiciones climáticas, la lluvia obligó a los asistentes a recurrir al paraguas para protegerse.

Bajo este contexto, Boris Johnson tuvo problemas para abrir el paraguas, y si bien, lo pudo resolver, momentos más tarde este se le volvió a cerrar e incluso se le dio vuelta, desatando las risas entre el resto de los asistentes.

Revisa el momento aquí y algunas reacciones aquí

Boris Johnson struggles with an umbrella, much to the amusement of the Prince of Wales and Home Secretary Priti Patel.

The Prime Minister was attending a dedication ceremony of the UK Police Memorial at the National Memorial Arboretum in Staffordshire.#5News pic.twitter.com/dKsJ8E3ZnS

— Channel 5 News (@5_News) July 28, 2021