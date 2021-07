Nadadora china se hizo viral por su nombre Cha Phu Zhon… pero era una fake news

Distintas emociones y sentimientos ha generado una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Tokio, el cual a pesar de haber sufrido una serie de modificaciones por el covid-19, sigue llamando la atención del mundo.

En ello, una nadadora china se hizo viral en redes sociales, luego de que se compartiera una imagen de ella con el nombre Cha Phu Zhon, lo que generó una serie de mensajes y memes por parte de los cibernautas.

Sin embargo, la imagen en cuestión resultó ser falsa, puesto que el verdadero nombre de la nadadora en cuestión es Wu Minxia y no Cha Phu Zhon.

Además, el archivo que circula por las redes sociales corresponde a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde la nadadora asiática compitió y se metió en la historia de los JJ.OO.

Minxia rompió récords en Brasil, luego de ganar medalla de oro en trampolín sincronizado de tres metros femenino junto a su compañera Shi Tingmao.

Gimnasta mexicana realizó rutina en los JJ.OO. con canción de Kimetsu no Yaiba

La gimnasta olímpica mexicana Alexa Moreno se robó todas las miradas durante su rutina en piso, puesto que realizó su presentación con una canción del animé Kimetsu no Yaiba, lo cual sorprendió a seguidores del deporte y fanáticos de la animación japonesa.

“Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poder aventarme las acrobacias, me motiva. También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos mangas”, señaló la deportista.