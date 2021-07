Deportista mexicana realizó su rutina de gimnasia con canción de Kimetsu no Yaiba

La gimnasta olímpica mexicana Alexa Moreno se robó todas las miradas durante su rutina en piso, debido a la música que eligió la deportista.

Esto porque Moreno realizó su presentación con una canción del animé Kimetsu no Yaiba, lo cual sorprendió a seguidores del deporte y fanáticos de la animación japonesa.

En entrevista con el periodista Alberto Lati, la deportista azteca sostuvo que “me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poder aventarme las acrobacias, me motiva. También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos mangas“.

Ahora, Alexa Moreno irá por el oro, ya que clasificó a la gran final del salto de caballo, la cual se disputará el próximo 1 de agosto.

La rutina completa de piso, de nuestra representante Alexa Moreno representó dignamente a México esta mañana y tiene un pase a la final de salto en Tokyo2020