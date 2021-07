Estudio reveló que casi la mitad de chilenos confiaría en aplicaciones de citas para encontrar pareja

En el Ciudadano ADN conversamos con Santiago Pontiroli, analista de seguridad de Kaspersky -una empresa global de ciberseguridad- en América Latina, acerca de un estudio que realizó su compañía a nivel internacional en relación a la confianza que tendrían las personas ante las aplicaciones de citas para encontrar pareja sentimental.

Así, el panorama chileno arrojó un resultado curioso, por decir lo menos: El 45% de los chilenos confiaría en la selección de pareja hecha por la inteligencia artificial (IA), y el 74% señaló que las recomendaciones del algoritmo corresponden por completo con sus preferencias.

Respecto a estos datos, Pontiroli comentó que “cuando vemos los resultados del estudio nos quedamos sorprendidos porque a todos nos aparecen recomendaciones de Facebook, pero de ahí a confiar la selección de nuestro amor utópico ya no sé”.

“Hay distintas versiones, pero van más allá de la tecnología. ¿Qué tanto nos están robando de nuestra humanidad?”, añadió el analista respecto a los resultados del estudio que realizó la compañía de ciberseguridad Kaspersky respecto a la confianza de las personas frente a las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para encontrar pareja.

El rol de la inteligencia artificial

“El tema es que la inteligencia artificial está proponiendo ayudar a encontrar pareja, no creo que reemplace a los amigos o a conocer gente de forma tradicional”, expuso el entrevistado en conversación con Ciudadano ADN.

A lo anterior Pontiroli agregó que “lo que plantean estas aplicaciones es utilizar la IA para ayudarte a encontrar que se ajuste más a lo que crees que estás buscando. Y digo ‘crees’, porque en redes sociales mostramos una faceta de lo que somos, mientras que tenemos otra faceta individual de lo que creemos que somos y otra de lo que la gente entiende en base a lo que posteamos”.

“Que una inteligencia artificial pueda entender eso y nos recomiende una pareja es difícil, pero yo creo que ayuda. Nos da opciones que se ajustan más a lo que nosotros planteamos. Es algo que recién está creciendo en verdad, no es que todavía tan revolucionario y no es que de repente te va a aparecer en tu casa con un ramo de flores. Todavía no llegamos a ese punto, pero va para allá”, aseguró.

El algoritmo versus las emociones humanas

Por otra parte el analista planteó que le asusta un poco la idea de que los algoritmos de las aplicaciones para encontrar pareja “empiecen a crear cada vez grupos más cerrados”.

“Por ejemplo, si a vos te gusta jugar el fútbol, te va a juntar con gente que le gusta el fútbol. Cada vez se armarán núcleos más cerrados en cuestión de lo que cargaste, pero ¿dónde está la diversidad?”, señaló.

Finalmente, el entrevistado hizo una profunda reflexión respecto a la situación: “¿Cuántas parejas uno ve en la calle y dice ‘son totalmente opuestos’ y sin embargo presentan una relación espectacular?”.

“A veces no te basas en los gustos, sino que en la sinceridad, en la comunicación, en darle el espacio al otro. Cosas que un algoritmo no sé si todavía puede evaluar”, cerró.