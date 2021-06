“#PobreNovio”: Estrenaron primer adelanto de nueva teleserie de Mega y generó confusión en RRSS

El canal Mega estrenó el primer adelanto de su nueva teleserie vespertina #PobreNovio, y causó confusión entre los internautas.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la producción que sucederá a Edificio Corona, publicaron un adelanto de la ficción.

En el clip se puede ver a Pamela, interpretada por Francisca Walker, vestida de novia y arrancando de su propia boda, para luego subirse a una moto con otro hombre, mientras que el novio, Santiago García (Etienne Bobenrieth) queda parado frente a la iglesia.

Además, el hecho quedó registrado por los mismos asistentes al matrimonio, quienes graban el momento con un celular, razón por la que el adelanto de la teleserie confundió en redes sociales: algunos usuarios pensaron que se trataba de una situación real.

En la historia de la producción de Mega, tras ese video, el hashtag #PobreNovio se vuelve la tendencia más comentada a nivel nacional, transformando a Santiago García en una celebridad y el soltero más codiciado de la ciudad. Luego, un empresario le ofrece rifarlo entre las mujeres que desean casarse con él.

Reacciones al adelanto de #PobreNovio

“Los que pensamos que la grabación era real (emoji de payaso); “Qué ridícula la tipa. Si no se quería casar tenía que haber avisado con tiempo, con todo lo que se gasta en una boda en trajes, vestido, comida, etcétera”; “Nadie se da cuenta de que está planeado, el que dice pero no me grabí es un actor”; “Todos pensando que es verdad ja, ja, ja“; “Juré que era real“, fueron algunos de los comentarios en el post.

Cabe destacar que Héctor Noguera reveló hace unos días que su personaje con el Francisca Walker, con quien tiene 50 años de diferencia, tendrán un romance.

El elenco de la nueva teleserie incluye también a actores como Monserrat Ballarín , Diego Muñoz, Claudio Arredondo, Sigrid Alegría, Clemente Rodríguez, Teresita Reyes, Claudio Castellón y María José Necochea, entre otros.

Revisa aquí el primer adelanto de #PobreNovio: