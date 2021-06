Influencer ha gastado 2 millones de dólares tratando de parecerse a Kim Kardashian: en la calle la confunden con ella

Una influencer británica llamada Chaly D.N ha gastado 2 millones de dólares, $1.454.200.000 aproximadamente, en un intento por parecerse a Kim Kardashian.

Según consigna Daily Mail, la joven, que tiene más de 738 mil seguidores en Instagram, afirmó a The Morning Show que en la calle la confunden con la empresaria estadounidense.

“La gente me dice todo el tiempo que me parezco a ella. La gente me confunde con ella y me detiene en la calle ”, dijo a los presentadores del programa, Larry Emdur y Kylie Gillies.

Clady D.N ha gastado cerca de 2 millones de dólares en procedimientos estéticos, maquillaje, ropa de diseñador y accesorios similares a los de Kim Kardashian.

“Me hice un aumento de senos. El resto lo gasto en mi estilo de vida, incluidos bolsos y zapatos de diseñador“, expresó, indicando que “uno de mis diseñadores favoritos es Balmain, como Kim Kardashian, y eso cuesta mucho dinero”.

Sin embargo, a pesar de disfrutar las comparaciones con la exesposa de Kanye West y la atención, la influencer aseguró a Truly: “No trato de parecerme a ella. Naturalmente, me parezco a ella“.

Chaly D.N también sostuvo: “No me han operado para parecerme a Kim Karsadhian, pero me he puesto botox y rellenos. Todos lo hacen”.

Actualmente la joven está tomando clases de actuación y canto y espera tener su propio reality show algún día. “He estado viendo Keeping Up with the Kardashians durante algún tiempo y es triste que hayan tenido que terminarlo… pero están terminando y podría comenzar mi propio reality show”, expresó.

Revisa aquí algunas de las fotos de Chaly D.N:

