Aseguran que la esposa de Marilyn Manson intentó silenciar a quienes lo acusaron de abuso sexual

La revista Metal Hammer entrevistó a Laura, responsable de la cuenta de Instagram “MansonIsAbusive”, que documenta todos las denuncias en contra de el músico.

En ese contexto, la mujer, cuyo nombre real no ha sido revelado, aseguró que Brian Warner y su actual esposa, Lindsay Usich, intentaron silenciar a todas las víctimas de abuso sexual por parte del intérprete de “Beautiful People”.

Además, contó que “los fanáticos intentaron desacreditarme. Intentaron intimidarme compartiendo mi dirección o diciendo que iban a publicar fotos mías”. “Pero hubo exnovias suyas que me contactaron y me dijeron que la cuenta les ayudó. Facilitó las cosas, y ahora ya no quiero saber (sobre las amenazas)”.

Entre esas exparejas del músico se encuentra la actriz Evan Rachel Wood, quien presentó una denuncia policial contra Lindsay Usich hace algunos meses, acusándola de intentar sacarle fotos íntimas como una forma de silenciarla.

Según el medio mencionado, algunos de los seguidores de Manson que intimidaron a Laura lo hicieron a través de direcciones IP ubicadas en Hollywood Hills, la casa del músico, lo que sugiere que estos mensajes provenían de una sola persona, es decir, Usich.