“Nadie hizo nada”: Vocalista de Wolf Alice recordó incómodo momento con Marilyn Manson

Ellie Rowsell, vocalista de Wolf Alice, recordó un incómodo episodio que vivió con Marilyn Manson en el backstage de un conocido festival.

A través de sus redes sociales, la artista, quien entregó su apoyo a Evan Rachel Wood tras acusar a Brian Warner de abuso sexual, comentó que “después de los elogios que hicieron que mi banda fuera cada vez más exagerada, comencé a encontrar su comportamiento sospechoso“.

“Me sorprendió cuando miré hacia abajo y noté que me estaba filmando desde abajo de la falda con una cámara GoPro“, continuó.

Luego, la cantante reveló que más personas presenciaron lo sucedido y que, pese a esto, “nadie hizo nada”. “Su tour manager simplemente me dijo que hizo ese tipo de cosas muchas veces”, comentó, agregando que “si lo hace a menudo, ¿por qué diablos ha sido cabeza de cartel en festivales durante tantos años?“.

“¿Cuándo vamos a dejar de permitir estas actitudes misóginas por parte de las personas que tienen éxito? Las mujeres tienen que sentirse seguras en un mundo dominado por hombres como la industria musical”, sentenció Rowsell.

Recordemos que las acusaciones de Rachel Wood contra la voz de “The Beautiful People”, varias mujeres y hombres han utilizado sus redes sociales y los medios para relatar experiencias incómodas y perturbadoras con el músico, tales como Otep Shamaya, Love Bailey, Wes Borland y Rose McGowan, entre otros.

Solidarity to Evan Rachel Wood and those calling out Marilyn Manson. It's sad to see people defending him, just because he put his depravity in plain sight doesn't give him a free pass to abuse women?!

— ellierowsell (@elliecrowsell) February 6, 2021