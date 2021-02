Rose McGowan tras acusaciones en contra de Marilyn Manson: “Defiendo a Evan Rachel Wood y a todas las que han hablado”

La actriz Rose McGowan, quien fue novia de Marilyn Manson durante tres años y medio, compartió un video en Instagram en el que lamentó profundamente “el abuso y la tortura mental” que sufrieron las mujeres que tuvieron una relación con el música.

La intérprete estadounidense, una figura destacada del movimiento #MeToo, se refirió a la situación de su exnovio y a cómo la industria del entretenimiento en Hollywood protege a los agresores.

Según ella, Hollywood es “un culto que protege la podredumbre que la domina. Estas personas están enfermas y hay que detenerlas. Defiendo a Evan Rachel Wood y a todos esos que han hablado o hablarán“.

“Y por favor, no preguntes por qué tardaron tanto en hablar. Eso es lo que impide que las víctimas hablen. Y para todos aquellos que han protegido a los monstruos, avergüénzate”, lanzó.

McGowan compartió además que, mientras salía con Marilyn Manson, “él no era así. Pero eso no significa que no fuera así con los demás, antes o después de eso”.