John Dolmayan de SOAD se lanzó en contra del movimiento Black Lives Matter

El baterista de System of a Down, John Dolmayan, dio una reciente entrevista al podcast Cancelled with Rob Rosen and Desma Simon, que se centra en personas “canceladas” por la sociedad.

En esa línea, el músico, que está siendo víctima de la “cultura de la cancelación” desde que le entregó su apoyo a Trump, aseguró que es una situación muy injusta.

Primero que todo, partió revelando que hace algún tiempo creó una serie de dibujos animados, titulada Ascensia, la cual estaba a punto de ser adaptada para la televisión.