John Dolmayan de SOAD sigue defendiendo a Trump: “Estas elecciones aún no se terminan”

A través de sus redes sociales, John Dolmayan compartió un texto donde asegura que apoyará a Donald Trump hasta el final, pese a que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales.

El baterista de System of a Down es uno de los más conocidos y fervientes seguidores del actual mandatario dentro de la industria musical, lo que le ha valido cientos de críticas y mensajes de odio, ya que pertenece a una banda que va en contra de todo lo propuesto por Trump.

Esta vez, Dolmayan se refirió al triunfo del demócrata, señalando que “si la voluntad del pueblo estadounidense es que Joe Biden sea presidente, que así sea”, para luego agregar que esto es aceptable “sólo si se ha logrado sin fraude o colusión”.

“El presidente (Trump) ha sido objeto de fuertes ataques durante cinco años por parte de los medios de comunicación y las redes sociales, así como de las principales corporaciones y políticos de carrera, que lo han atacado desde que decidió postularse“, continuó.

“¿Y por qué? Porque se enfrentó a una crisis pandémica global y un cierre completo de la economía perpetuada e instigada por sus oponentes”, siguió defendiendo.

“Probablemente no habrá ningún otro no político para postularse a las elecciones. Nosotros somos los perdedores. Estas elecciones aún no se terminan, ni deberían, hasta que no haya total transparencia“, concluyó, replicando buena parte de los argumentos de los partidarios de Trump, quienes acusan fraude electoral.