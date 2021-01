Joe Exotic tras no recibir el indulto de Trump: “Fui demasiado ingenuo y demasiado gay”

Joe Exotic, el criador de tigres que se convirtió en estrella mundial con el documental Tiger King de Netflix, se refirió al hecho de no recibir el indulto presidencial de Donald Trump.

A través de Twitter, el expropietario de zoológicos aseguró que “fui demasiado ingenuo y demasiado gay como para merecer el perdón de Trump”.

“Solo era importante para Don Jr. [el hijo de Trump] cuando necesitaba hacer una publicación sobre mí para ganar más impulso en las redes sociales”, agregó.

Luego, expresó: “Qué estúpidos fuimos al creer que defendía la justicia igualitaria para todos. Sus amigos corruptos son los primeros“.

Recordemos que Exotic había arrendado una limusina esta semana, ya que estaba seguro que dejaría la prisión, donde cumple 22 años de condena.

I was too innocent and too GAY to deserve a Pardon from Trump. I only mattered to Don Jr. when he needed to make a comment about me to boost his social media post. Boy were we all stupid to believe he actually stood for Equal Justice? His corrupt friends all come first. pic.twitter.com/ysGfwnqlHi

— Joe Exotic (@joe_exotic) January 20, 2021