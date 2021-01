Joe Exotic creyó que Donald Trump le daría el indulto presidencial, pero no fue así

A pesar de sus esfuerzos y buen comportamiento durante los últimos años, Joe Exotic no obtuvo el indulto presidencial de Donald Trump.

El protagonista del documental de Netflix Tiger King no estuvo entre los 100 sujetos que obtuvieron el perdón del antiguo mandatario estadounidense, cosa que lo dejó bastante sorprendido.

Esto, porque Exotic estaba tan seguro que recibiría el “perdonazo”, que incluso arrendó una limusina para que lo fuera a recoger a la prisión.

Sin embargo, sus planes se frustraron, por lo que deberá seguir cumpliendo los 22 años de prisión que le dieron por 17 cargos federales de abuso animal y dos cargos de asesinato a sueldo por un complot para asesinar a Carole Baskin, su rival.

I’m told this is the limousine that will be waiting to pick up Joe Exotic if he receives the pardon tomorrow.

The lead advocate of Team Tiger tells me they’ll be taking him to a secure location. He says Joe doesn’t want anyone to see him until his hair his done. @koconews https://t.co/SICtee1AIl pic.twitter.com/AZATiyleig

— Perris Jones (@KOCOPerris) January 19, 2021