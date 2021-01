Revisa los mejores memes que dejó la salida de Trump y la llegada de Biden a la presidencia de EE.UU.

Durante esta jornada se llevó a cabo el cambio de mando en Estados Unidos, donde el demócrata Joe Biden asumió como el 46° presidente en la historia del país norteamericano, y que a su vez significó la salida de Donald Trump.

Este hecho mantuvo pendiente a todo el mundo, provocando una serie de reacciones y memes en redes sociales, poniendo a prueba el ingenio de los cibernautas.

A continuación te dejamos los mensajes más divertidos:

En su discurso de despedida Trump dice "We will be back in some form" y yo sólo pienso en esto: pic.twitter.com/AJCZverv7X

— mich 🌙 (@morethanashoe) January 20, 2021