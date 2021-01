Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo y superó a Jeff Bezos

Elon Musk fue catalogado recientemente como el hombre más rico del mundo y superó a Jeff Bezos quien tuvo el lugar durante los últimos tres años, luego de que Tesla, compañía de la que es dueño y director ejecutivo tuviera un alza en sus acciones equivalente al 5%.

Según datos de Bloomberg, el empresario alcanzó los US$188.550 millones, quedando por encima del fundador y dueño de Amazon, que “solo” quedó con US$187.000 millones. Este último tuvo que ceder el 25% de su participación en la compañía a su exesposa tras divorciarse, por lo que retomar el trono no será tan fácil.

Elon Musk no solo es el dueño de Tesla, sino también de SpaceX, Hiperloop, SolarCity y cofundador de Paypal, entre otras empresas, sin embargo, declaró a inicios de este año a la BBC no saber qué tan rico era y que esperaba no morir con dinero, pues quiere gastar su fortuna en la construcción de una base en Marte.

Tesla felicitó al empresario a través de Twitter, a lo que él respondió: “Qué extraño. Bueno, de vuelta al trabajo”.

Well, back to work … — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Según Forbes, Jeff Bezos aún se mantiene por sobre Elon Musk. Durante 2020, los dos empresarios rompieron el récord como las personas con más dinero en la historia.