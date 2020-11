Elon Musk dijo que “probablemente” tiene Covid-19 y lo comparó con “una especie de estreñimiento”

A través de sus redes sociales, Elon Musk comunicó que “probablemente” está contagiado con coronavirus.

El director general de Tesla contó en Twitter que se realizó cuatro test rápidos de Covid-19, donde dos de ellos dieron positivos, mientras que los otros dos dieron negativo.

Pese a esto, el multimillonario no está convencido de la gravedad de la enfermedad, ya que para él es solo “una especie de estreñimiento”.

“Mis síntomas eran de un poco de resfriado, lo cual no es de extrañar, porque el coronavirus es una especie de resfriado“, escribió.

Más adelante, Musk dijo que se sentía “normal”, pese a tener algunos síntomas durante una semana.

Asimismo, sostuvo que su experiencia con el Covid-19 ha sido “leve”, en comparación con los resfriados que tuvo en el pasado.

Recordemos que desde que comenzó la pandemia, Musk ha causado controversia con sus dichos, dado que ha hecho “predicciones”, como decir que Estados Unidos “tendría casi cero casos nuevos” en abril, y también por dudar de su veracidad.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

Worth reading this thread if you’re curious about rona testing https://t.co/FA6kD61eBA — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2020