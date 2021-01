¿Otra vez?: Aseguran que Los Simpson predijeron la invasión al Capitolio

Tras la invasión del Capitolio en Estados Unidos por partidarios de Donald Trump y militantes de extrema derecha, muchos usuarios de redes sociales aseguraron que Los Simpson predijeron el hecho.

A través de redes sociales, los fanáticos de la serie amarilla compartieron escenas del cuarto capítulo de la temporada 32, donde hablan de cómo los partidarios del aún presidente iniciarían violentas protestas y una guerra civil.

Recordemos que con el pasar de los años, Homero Simpson y compañía han predicho varios sucesos, tales como el ataque de tigre de Siegfried & Roy, los lentes de realidad virtual, el brote de ébola y los avispones gigantes, entre otros.

The Simpsons predicting #civilwar2021 and riots in America They’ve done it again pic.twitter.com/gkoN49Gz3C

— Sakib (@SakibArain) January 6, 2021