Tras incidentes en el Capitolio: congresistas piden a Mike Pence aplicar enmienda para destituir a Trump

Luego de los disturbios ocurridos en el Capitolio, sede legislativa de Estados Unidos, un grupo de congresistas ya prepara acciones para pedir la destitución del actual presidente, Donald Trump.

Lo anterior, tras el llamado que el mismo mandatario realizó a sus adherentes de reunirse en las afueras del Congreso, en medio de la sesión que ratificaría a Joe Biden como su sucesor al mando.

A través de Twitter, el legislador Ted Lieu llamó al vicepresidente Mike Pence —quien no cedió a las presiones de Trump para cambiar los resultados de las elecciones— a aplicar la enmienda 25 para destituir al actual mandatario.

Dear @VP @Mike_Pence : You need to start the 25th Amendment. @realDonaldTrump is detached from reality. https://t.co/FkGBte8ZxB

En tanto, la congresista Ilhan Omar escribió a través del mismo medio que está redactando la acusación respectiva —impeachment— contra Trump. “No podemos permitirle permanecer en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir nuestro juramento”, subrayó.

I am drawing up Articles of Impeachment.

Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.

We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021