Dolly Parton salvó a una niña de 9 años de ser atropellada en pleno set de grabación

Este fin de semana recién pasado, Dolly Parton hizo noticia por salvar a una niña de nueve años de ser atropellada por un automóvil en pleno set de grabación.

El incidente se produjo durante la filmación de Christmas on the Square, la nueva película de Netflix, donde participa la pequeña actriz Talia Hill.

Fue en ese contexto que la niña cruzó la calle sin notar que se acercaba un vehículo, cuando alguien la salvó luego de agarrarla y tirar de ella.

Este alguien fue la intérprete de “Jolene”. En conversación con Inside Edition, Talia comentó que “ella (Parton) respondió que era un ángel, porque interpreta a uno en la película. Me quedé impactada. Me abrazó y me dijo: ‘Te salvé la vida’“.

Recordemos que, recientemente, la cantante fue aplaudida en redes sociales por financiar la vacuna de Moderna contra el Covid-19.