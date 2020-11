Dolly Parton ayudó a financiar la vacuna de Moderna contra el Covid-19

Esta semana, Moderna anunció que desarrollaron una nueva vacuna para combatir el Covid-19, la cual tiene una efectividad del 94.5%.

Y, según consignó The Guardian, esa misma vacuna fue financiada en parte por Dolly Parton, ya que donó un millón de dólares para ayudar a la investigación científica en torno a esta.

A través de redes sociales, la artista country se refirió a su donación, agradeciendo a los expertos por el descubrimiento de esta vacuna.

“Cuando doné dinero al fondo de investigación de Covid-19, solo quería que funcionara. Y aparentemente funciona. Con suerte, se curará“, expresó la intérprete de “Jolene”.

When I donated the money to the Covid fund I just wanted it to do good and evidently, it is! Let’s just hope we can find a cure real soon. pic.twitter.com/dQgDWexO0C

— Dolly Parton (@DollyParton) November 17, 2020