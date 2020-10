¿Qué pasa cuando ganas el Nobel y no te enteras?: Tu vecino (también ganador) te avisa que contestes el teléfono

Una anecdótica situación vivieron los ganadores del Nobel de Ciencias Económicas 2020, Robert Wilson y Paul Milgrom, luego que el comité que entrega el premio no pudiera contactar a uno de ellos para anunciarle la gran noticia.

Todo quedó grabado en la cámara del timbre de Milgrom, cuando su emocionado colega y vecino (y también ganador), Wilson, tuvo que ir hasta su casa a tocar la puerta para avisarle que contestara el teléfono.

En la grabación, difundida por la universidad de Stanford en sus redes sociales, donde Milgrom es académico, se ve cómo Wilson y su mujer llegan emocionados a tocar la puerta y el timbre, y cuando logran que su vecino conteste y le anuncian “ganaste el Nobel, yo también gané”, solo se escucha desde el otro lado un “ohhh”.

Finalmente, la esposa de Wilson le dice al sorprendido Milgrom que le dieron su número celular al comité del Nobel, para que conteste el teléfono. Pese a que era de madrugada en Estados Unidos.

Milgrom y Wilson ganaron el premio de Ciencias Económicas por sus avances en el sistema de subastas.

