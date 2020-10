Nobel de Economía premió a creadores de nuevos formatos de subastas

“Por las mejoras en la teoría de las subastas y las invenciones de nuevos formatos de subastas”, fueron galardonados con el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2020, Paul Milgrom y Robert Wilson.

El anuncio fue realizado por la Academia Real Sueca de Ciencias la mañana de este lunes, agregando que los ganadores “han utilizado sus conocimientos para diseñar nuevos formatos de subasta de bienes y servicios que son difíciles de vender de forma tradicional, como las frecuencias de radio. Sus descubrimientos han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo”.

Paul Milgrom formuló una teoría más general de las subastas que no solo permite valores comunes, sino también valores privados que varían de un postor a otro. Analizó las estrategias de licitación en varios formatos de subasta conocidos.

En tanto, Robert Wilson desarrolló la teoría de las subastas de objetos con un valor común, un valor que es incierto de antemano pero, al final, es el mismo para todos.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020