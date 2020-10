Fans de Quino “consolaron” a Mafalda por la muerte del dibujante

View this post on Instagram

#Repost @disfruta.oviedo . Oviedo consuela a Mafalda tras es fallecimiento de su padre, Quino.😢Él fue quien la creó en 1964, y forjó su carácter hasta 1973 con casi 2 mil tiras cómicas. Quino murió ayer a los 88 años de edad. Las flores, crespones negros y velas🌺💔se acumulan frente a la escultura de Mafalda en el campo de San Francisco para ayudarle a pasar el luto. Ánimo Mafalda. 😘Quino seguirá a tu lado, orgulloso de ti, pero desde lo más alto 😇 Descanse en paz, Quino. . #Oviedo #Asturias #AsturiasIG #DisfrutaOviedo #Mafalda #Quino