Luto mundial: usuarios en redes sociales despiden a Quino y lamentan su muerte

En minutos se transformó en tendencia la muerte del dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como “Quino“, el autor de Mafalda.

Personas de diferentes países, incluyendo famosos, parlamentarios, escritores y periodistas, usaron su redes sociales para lamentar el deceso y despedir al reconocido artista.

“Paren el mundo que me quiero bajar. Murió Quino. Duele mucho“, escribió el comunicador Nicolás Copano en Twitter, agregando que este es un “año de mier…”.

“Partió un grande: Quino, el padre de Mafalda. Una niña más lúcida que muchos adultos. Una que incomoda con sus preguntas. Una que no se resigna“, publicó la periodista Mónica González en la misma red social.

Cabe destacar que los motivos de la muerte del dibujante no han sido confirmados.

Revisa aquí algunas de las reacciones en redes sociales:

