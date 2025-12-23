;

Declaran culpable a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy por cohecho y fraude al fisco

La lectura del veredicto fue programada para el mes de enero.

Juan Castillo

Matías Llanca

Declaran culpable a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy por cohecho y fraude al fisco

Declaran culpable a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy por cohecho y fraude al fisco

02:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua resolvió declarar culpable al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy.

Se dictó veredicto condenatorio contra el exjefe comunal por los delitos de cohecho continuado y fraude al fisco. Además, se le imputaron otras acusaciones por delitos tributarios y blanqueo de activos, de los cuales fue absuelto.

Revisa también:

ADN

“Se ha decidido que se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito continuado y consumado de cohecho, con el delito consumado de fraude al fisco, cometido en esta ciudad entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023”, leyó la jueza en la audiencia.

Cabe señalar que a esta hora aún se encuentra en sesión el TOP de Rancagua, ya que tanto la Fiscalía como la defensa de Godoy se encuentran discutiendo lo que será la determinación de las penas.

En tanto, la lectura del veredicto fue programada para el próximo 9 de enero de 2026.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad