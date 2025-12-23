Declaran culpable a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy por cohecho y fraude al fisco

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua resolvió declarar culpable al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy.

Se dictó veredicto condenatorio contra el exjefe comunal por los delitos de cohecho continuado y fraude al fisco. Además, se le imputaron otras acusaciones por delitos tributarios y blanqueo de activos, de los cuales fue absuelto.

“Se ha decidido que se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito continuado y consumado de cohecho, con el delito consumado de fraude al fisco, cometido en esta ciudad entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023”, leyó la jueza en la audiencia.

Cabe señalar que a esta hora aún se encuentra en sesión el TOP de Rancagua, ya que tanto la Fiscalía como la defensa de Godoy se encuentran discutiendo lo que será la determinación de las penas.

En tanto, la lectura del veredicto fue programada para el próximo 9 de enero de 2026.