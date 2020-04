J. K. Rowling señaló que sufrió síntomas asociados al coronavirus

Durante esta jornada, y a través de su cuenta de Twitter, J. K. Rowling afirmó haber padecido sintomatología asociada al coronavirus.

La escritora de Harry Potter publicó un vídeo con ejercicios respiratorios en donde señaló que lleva con síntomas respiratorios durante las últimas dos semanas. “Durante las últimas 2 semanas he tenido todos los síntomas de Covid-19 (aunque no he sido testeada) e hice esto siguiendo el consejo del doctor. Estoy completamente recuperada y la técnica me ayudó mucho”, manifestó.

Rowling además agradeció la preocupación de sus seguidores afirmando que se encuentra en buenas condiciones. “¡Gracias por sus amables y hermosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos, como lo hizo conmigo. Mantente a salvo“, sentenció.

Recordemos que la escritora ofreció una licencia gratuita de la saga de libros de Harry Potter para apoyar las clases escolares durante la crisis sanitaria por coronavirus.

