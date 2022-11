Confirman causa de muerte de Jason David Frank, actor que encarnó al “Power Ranger” verde

Una triste noticia para una generación completa fue la que se conoció durante el fin de semana, luego de que se confirmara la muerte de Jason David Frank, actor reconocido por interpretar a Tommy Oliver en Mighty Morphin Power Rangers.

El deceso del actor y artista marcial mixto de 49 años fue confirmado por su representante, Brian Butler, mediante sus redes sociales. “Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank“, señaló.

En un principio se desconocía el motivo del deceso del reconocido actor, sin embargo, el portal TMZ dio a conocer con “fuentes con conocimiento directo” la causa de muerte.

Según indicaron, el fallecimiento de Jason David Frank “fue el resultado de un suicidio”.

“QEPD mi hermano de otra madre. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil”, indicó Mike Bronzoulis, entrenador del actor.

Ante cualquier problema de salud mental, puedes comunicarte con Salud Responde al teléfono 600 360 7777, opción 1. También puedes ingresar al portal SaludableMente del Hospital Digital del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir ayuda.

También hay distintas organizaciones de prevención y posvención del suicidio como la Fundación Todo Mejora, Sol para la confianza, Fundación Míranos, Fundación Efecto Mariposa, Fundación Katy Summer, la organización Vincular, la Clínica de Duelo, el Centro de Atención Psicológica, Así Canta el Amaranto y la Fundación José Ignacio.