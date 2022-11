Muere Jason David Frank a los 49 años, actor reconocido por ser Tommy Oliver en Power Rangers

Una triste noticia para los fanáticos de los Power Rangers y de Jason David Frank se confirmó en las últimas horas: el actor y artista marcial mixto falleció a la edad de 49 años.

La noticia surgió como un rumor en redes sociales, sin embargo, su representante, Brian Butler, confirmó su deceso. “Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank“, señaló.

En tanto, el entrenador de Jason David Frank, Mike Bronzoulis, lamentó su partida. “QEPD mi hermano de otra madre. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho“, señaló.

“Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil”, agregó Bronzoulis en sus redes sociales.

Jason David Frank debutó en 1993 como Tommy Oliver en Mighty Morphin Power Rangers, siendo el primer ranger verde. También participó en Power Rangers Zeo y en Power Rangers Turbo.

Posteriormente, regresó a un especial de Power Rangers Wild Force por el décimo aniversario del programa, y apareció como Tommy Oliver por última vez en el capítulo “Dimensiones en Peligro” de Power Rangers Super Ninja Steel.

Jason es el segundo miembro del elenco original de Mighty Morphin Power Rangers que pierde la vida, puesto que en 2001 falleció Thuy Trang, quien encarnaba a la ranger amarilla.