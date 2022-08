Neme cuestiona salida de Matías del Río de “Estado Nacional”: “Soy periodista y no me voy a quedar callado”

En las últimas horas, la salida de Matías del Río de Estado Nacional ha estado entre lo más comentado e las redes sociales. En un principio, y según consignó El Mercurio, se habló que la partida del periodista del programa se debió a que el canal buscaba protegerlo. Algo que inmediatamente levantó las criticas de políticos y otras figuras públicas.

Entre los que criticaron duramente esta decisión, se encuentran diferentes personalidades de la derecha y el Rechazo. Quienes acusaron “censura” y “totalitarismo” frente al fin de la conducción de Matías del Río del tradicional programa de TVN. E incluso se anunciaron oficios e invitaciones al Congreso Nacional con el objetivo de cuestionar la decisión del canal.

Los descargos de José Antonio Neme

Sin embargo, no fueron solo políticos y rostros de ciertas tendencias políticas, quienes se refirieron a la salida de Matías del Río de Estado Nacional. Otro que reaccionó al respecto fue José Antonio Neme.

“El pluralismo no se consigue ‘protegiendo’ periodistas, si no que sumando voces históricamente silenciadas. Es todo lo contrario. No es sacar, es agregar“, afirmó.

El periodista de Mega también criticó en Mucho Gusto que hayan sacado de Estado Nacional a su colega de TVN. “Iba a decir algo, mejor no lo digo, no quiero que me saquen como a Matías del Río“, llegó a decir Neme en un momento.

Volvió hablar de Matías del Río más adelante

A medida que avanzaba el matinal, todo parecía indicar, que la anterior ocasión, sería la única vez que José Antonio Neme hablaría del periodista de TVN. Sin embargo, cuando se hablaba de los dichos de la diputada Karol Cariola en Estado Nacional, el conductor de Mucho Gusto nuevamente planteó sus molestias frente al caso de su colega del canal vecino.

“A mí me preocupa mucho más lo que ha ocurrido con Matías del Río en Estado Nacional, y perdón que me meta en otra área. Porque alguien tendrá que explicar, ¿por qué un conductor de televisión es protegido siendo sacado de un programa de televisión? Porque hacían criticas en Twitter respecto a su mirada”, expuso Neme.

Y luego, enfatizó en la importancia que para él, como comunicador, tenía la situación de Del Río. “Perdón, yo soy periodista y no me voy a quedar callado respecto de eso“, declaró.

Posteriormente, comentó con mayor profundidad lo ocurrido con su colega de TVN. “No sé si él estará cansado del programa. Pero me parece que es una mala señal. Y da elementos para una campaña que no está en el mejor clima (…) Hubiese sido bueno un comunicado de Televisión Nacional inmediatamente y así no dar espacio a todas estas especulaciones“, concluyó.