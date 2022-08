Figuras del Rechazo acusan “totalitarismo” y “censura” por salida de Matías del Río de “Estado Nacional”

El pasado domingo 31 de julio, se dio a conocer de que Matías del Río no conducirá más Estado Nacional. La dirección de prensa de TVN decidió sacarlo con el pretexto de protegerlo, según lo que consignaron fuentes internas a El Mercurio.

Ante esto, la derecha y otras figuras del Rechazo han anunciado oficios e invitaciones al Congreso Nacional para cuestionar la salida del periodista.

La criticas partieron primero desde el sector derecho de la política chilena, para luego extenderse a otras figuras que forman parte de la postura del Rechazo ante la nueva Constitución. Y uno de los primeros en referirse a esta situación, fue un congresista de Evopoli.

“La directora Nivia Palma hace un escándalo en Twitter, señalando que los paneles políticos están descompensados y termina sacando al periodista que conduce el programa. Aquí hay un intento de censura grave, un intervencionismo como no habíamos visto otro igual en democracia, y justamente el día que entrevistan a una cuestionada ministra del Interior“, señaló el senador Luciano Cruz-Coke en conversación con La Tercera.

Luego el legislador de Evopoli agregó: “TVN, financiado con plata de todos los chilenos, acalla voces que partidarios del gobierno estima disidentes. Recurriremos a todas las instancias de denuncia correspondientes y haremos ver nuestro parecer en discusión en el Senado. El canal de todos no puede transformarse en un megáfono proselitista de gobierno que censura periodistas, justo antes del plebiscito. Menos cuando el gobierno está siendo investigado por intervención electoral”.

La critica de RN

Otro que se refirió a la salida de Matías del Río, fue Diego Schalper, quien anunció: “Estamos conversando algunas cosas. Evaluar citar a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y al directorio del canal a la Cámara y al Senado para que nos expliquen si la señal va a seguir siendo pluralista o va a ser una sucursal del gobierno de turno”.

Incluso, el legislador de Renovación Nacional expuso que está en evaluación citar a una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados por el asunto. “Y también muy importante cuando se discuta el presupuesto de la República, la tarea de los parlamentarios es velar porque el canal sea un espacio donde haya libertad de expresión y no donde haya una orientación ideológica del gobierno“, añadió.

Las otras voces del Rechazo

A través de Twitter, hubo tiempo también políticos, que sin ser parte de las coaliciones y partidos de la derecha, igualmente hicieron eco de los cuestionamientos por la salida de Matías del Río de Estado Nacional.

“El totalitarismo en su expresión inicial, primero se funa a un actor por otro destacado artista. Después funan a Mónica Pérez por comentar un articulo decir que la salud será pública. Luego se censura a una diputada en un programa de un canal publico por no ser del Apruebo… Y terminan sacando a Matías del Río“, afirmó la senadora Ximena Rincón en Twitter.

También la ex militante de la DC, Mariana Aylwin, acusó totalitarismo. “Sacar a Matías del Río en plena campaña del programa Estado Nacional, y si además fuera cierto que dan la excusa de protegerlo, es un acto de totalitarismo propio de dictaduras y en Chile estamos en democracia”, declaró.

A la salida del periodista del programa del canal estatal, también se refirió ex diputado independiente, Pepe Auth. “Escandaloso. TVN saca a Matías de Estado Nacional so pretexto de ‘protegerlo’. Llamado a intervenir de Daniel Stingo tuvo efecto. Bastará que la barra brava se movilice en redes sociales para sacar a periodistas que no se abandericen”, reclamó.