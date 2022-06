Un tenso momento se vivió en el matinal de Canal 13 Tu Día, donde la periodista y convencional Beatriz Sánchez emplazó duramente al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.

Esto luego de que el empresario se refiriera al trabajo de la Convención Constitucional y sobre las normas que, a su parecer, eran las más polémicas en el borrador de nueva Constitución. En ello, Sutil apuntó a la plurinacionalidad y que la discusión “no es por un tema de privilegios”.

En ello, la convencional respondió con todo y emplazó duramente a Juan Sutil. “Juan dio ejemplos para que podamos ser como Canadá o Nueva Zelandia. Quiero contarte que esos países son plurinacionales. Canadá reconoce autonomías territoriales y propiedad de las tierras”, señaló.

“Recientemente Justin Trudeau firmó la sesión de miles de hectáreas a una comunidad pequeña indígena. Tiene 40 sistemas de justicia distintos con sus distintas comunidades de Pueblos Originarios. Ha pedido disculpas por lo que se hizo en ese país. Nueva Zelanda lo mismo. Son países que saltaron al desarrollo en el momento en que reconocieron que eran distintos”, agregó.

“Tú no eres igual que la mayoría de los chilenos”

Asimismo, Beatriz Sánchez sostuvo que el presidente de la CPC no es igual a todos los chilenos. “Juan, te lo digo con el máximo de respeto, porque quiero que hablemos de verdad. Juan, tú no eres igual que la mayoría de los chilenos. Tienes una cantidad de millones de dólares y no puedes decir que no hablemos de privilegios. No eres igual. El problema de Chile es la diferencia brutal que tenemos”, manifestó.

“Lo que buscamos con una nueva Constitución, que es un nuevo pacto social, es que podamos repartir la riqueza de maneras distintas. Lo que propone la Constitución básicamente es una vía para que nos entendamos mejor”, indicó.

Créditos: Matinal Tú Día de Canal 13

“Tu salud no es la misma que millones de Chile, tu educación no es la misma, tu pensión la tienes asegurada, no necesitas estar en una AFP, millones de chilenos no, eso es lo que buscamos”, ejemplificó la periodista.

En tanto, tras los dichos de la convencional, Juan Sutil respondió afirmando “yo a los 17 andaba con los zapatos rotos y con un hoyo. A mí nadie me ha dado nada. La cantidad de millones ha sido porque he trabajado duro, he pagado mis impuestos siempre. Más del 50% de las empresas Sutil termina en manos del fisco en redistribución”.