Juan Sutil asegura que “hoy Chile no es un país seguro para invertir”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, nuevamente se refirió al proceso constituyente, aunque también abordó otros temas como la reforma tributaria que propone el Gobierno y aseveró que “lamentablemente, hoy Chile no es un país seguro para invertir“.

En una extensa entrevista con El Mercurio, el dirigente gremial comenzó abordando el atentado incendiario en su campo en Galvarino. “Uno tiene que asumir su responsabilidad y su destino. Es difícil defender valores y principios, al sector productivo que es tan importante para el desarrollo del país y ha sido tan denostado”, sostuvo.

Respecto de si siente temor tras este ataque, Sutil afirmó que “por supuesto, no soy ingenuo. Pero no me van a amedrentar ni a callar“.

La incertidumbre

Juan Sutil volvió a comentar el proceso constituyente, tal como ha sido la tónica de los últimos meses, en los que ha sido crítico con la Convención Constitucional. Incluso se refirió a la advertencia de la clasificadora Moody’s, en la que señala que habrá “más incertidumbre” si se rechaza la propuesta de nueva Constitución.

“Me sorprende que Moody’s haga un comentario de ese tipo, porque si se aprueba, tendremos un proceso de adecuación que generará muchísima incertidumbre durante muchos años. Los chilenos quieren una buena nueva Constitución que los una y dé gobernabilidad”, remarcó el presidente de la CPC.

Declinó profundizar sobre si votará por el Apruebo o el Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. “No me voy a pronunciar hasta tener clara la última coma de esta propuesta, que veo con muchas deficiencias. Quiero una Constitución ampliamente respaldada por la ciudadanía para que vuelva a tener legitimidad institucional. Si gana por el 51% o pierde por el 49%, esta Constitución no tendrá ninguna legitimidad“, apuntó.

Sutil: “Chile no es un país seguro para invertir”

El empresario también tuvo palabras para las afirmaciones que realizó el Presidente Gabriel Boric en Estados Unidos, en especial la reforma tributaria. “Si las reformas que propone el Presidente llevan a Chile al desarrollo con protección social, ¿dónde firmo? Si eso significa hacer ajustes relevantes en materia tributaria, con un diagnóstico común, también estamos de acuerdo”, dijo Sutil.

Sin embargo, fue crítico con los dichos del Mandatario sobre la inversión en el país. “Lamentablemente, hoy Chile no es un país seguro para invertir“, dijo Sutil. “Es cosa de ver lo que ocurre en La Araucanía, en Arauco, en Ñuñoa con Egaña Sustentable, en los seis mil departamentos con permisos otorgados en Estación Central y sin recepción municipal, o proyectos de inversión rechazados por el Consejo de Ministros”.

“Y los nuevos derechos de la naturaleza, sumados a los principios ambientales, harán aún más complejos y costosos los permisos. Así como los cambios laborales, a la titularidad sindical y la huelga, tensionarán las relaciones laborales”, recalcó.