Los detalles del cumpleaños de Tonka Tomicic: distante de Parived, un desfile de famosos y mucho lujo

El cumpleaños número 46 de Tonka Tomicic fue celebrado lujosamente pero en total hermetismo. La mujer rostro de Canal 13 invitó a amigos y familiares a una fiesta en la que el organizador fue su esposo Parived. Festejo en el que los asistentes no debían mostrar nada de la celebración.

Con un menú de 10 tiempos y una champaña de medio millón de pesos, el hombre que es investigado por el Caso Joyas recibió a distintas personalidades del mundo del espectáculo. Martín Cárcamo y su pareja, Ale de Sante, también a Nicole, Sergio Lagos, Pancho Saavedra, Raquel Argandoña, entre otros famosos se hicieron presentes.

Se les vio muy poco juntos

Sin embargo, según lo que revelaron los panelistas de Me Late, a pesar del gesto de haber organizado la celebración, no se vio mucho a Parived junto a la cumpleañera. Tonka y su esposo estuvieron “separados y distantes” durante toda la fiesta.

“Supuestamente Parived organizó el evento, pero lo concreto es que me dicen que en el cumpleaños mismo Tonka estaba sentada en esta esquina de la mesa y Parived por acá“, contó el periodista Luis Sandoval. “Compartieron super poco, se habrían visto muy poco juntos como pareja“, agregó más adelante.

Otro que se refirió al comportamiento del matrimonio durante el cumpleaños de la ex animadora de Bienvenidos, fue Andrés Caniulef. Este periodista afirmó que recibió información de una persona que estuvo presente en la ceremonia. “Él (Parived) estaba preocupado de todos los detalles del festejo. Lo que sí, cada uno se sentó en la cabecera de las mesas distintas para poder compartir con la mayor cantidad de invitados”, explicó el comunicador.

Aunque luego Caniulef dijo que estaban “efectivamente separados y distantes”. Pero, a pesar de ello, no se puede se puede especular mucho sobre un eventual conflicto en relación. “No se sabe o no se conoce de algún quiebre en su relación de pareja, se les ve como siempre se les ha visto“, declaró el panelista de Me Late.

Tres platos de entrada, tres platos de fondo

Luis Sandoval también agregó que se habría pagado cerca de 80 mil pesos por cada invitado. “Iban rotando los platos, tres platos de entrada, tres platos de fondo… es de 10 tiempos”.

“Me dijeron que al final dijo como que ‘ya, vamos a celebrar chiquillos’, y mandó a pedir un Dom Perignon. Y eso en el hotel me dijeron que costaba $500 mil pesos, medio millón de pesos en un champagne”, agregó.

Eso sí, no fue una fiesta total. Tonka llegó a las 7.30 de la tarde y los invitados no pasaron las 2 de la madrugada en el lugar: “Los invitados se sentaron, compartieron, brindaron, comieron y cada uno se fue para su casa”.