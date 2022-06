Con champaña de medio millón de pesos y menú de 10 tiempos: El lujoso cumpleaños de Tonka Tomicic

La noticia del este miércoles fue la celebración del cumpleaños de Tonka Tomicic. Un festejo donde la figura de Canal 13 volvió a brillar con todo entre sus más cercanos.

La animadora festejó su año número 46 en total hermetismo. Y, como es habitual, invitó a sus amigos y familiares, un círculo exclusivo que no debía mostrar nada de la celebración, según contaron en el espacio Me Late.

Así, hasta la cita llegaron Martín Cárcamo y su pareja, Ale de Sante, Raquel Argandoña, Sergio Lagos, Nicole, Pancho Saavedra y el ex director de Bienvenidos, Jorge Rambo López junto a su mujer, Susana Durán.

¿Cómo fue el cumpleaños de Tonka Tomicic?

Según precisaron en el programa animado por Daniel Fuenzalida, la fiesta se llevó a cabo en el exclusivo Hotel Mandarín en Las Condes, donde decoraron sillas y una larga mesa en tonos blancos, además de vasos azules acompañados de flores y velas.

El periodista Luis Sandoval reveló otros detalles: “Tengo entendido que Tonka llega cerca de las 7:30 de la tarde. La fiesta no duró más de las 2 de la mañana. No era un carrete de madrugada. Los invitados se sentaron, compartieron, brindaron, comieron y cada uno se fue para su casa. No hubo fiesta ni luces”.

Sin embargo, lo que sí hubo fue comida y bebida de lujo. “Habría pagado por cabeza cerca de $80 mil pesos… Me decían que iban rotando los platos, tres platos de entrada, tres platos de fondo… es de 10 tiempos”, indicó el mismo reportero, y agregó que “me dijeron que al final dijo como que ‘ya, vamos a celebrar chiquillos’, y mandó a pedir un Dom Perignon. Y eso en el hotel me dijeron que costaba $500 mil pesos, medio millón de pesos en un champagne”, reveló.

De esta forma, Tonka Tomicic festejó su cumpleaños de la mejor forma, rodeada de sus más cercanos y dejando atrás los últimos escándalos que han complicado su vida, como la investigación a su pareja Parived y sus complejos proyectos con Canal 13.