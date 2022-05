Mal la ha pasado China Suárez durante los últimos días con la prensa argentina. La actriz ha tenido una semana bastante conflictiva, en la que se la ha visto molesta e incluso anunciando acciones legales contra programas como Los Ángeles de la Mañana (LAM). Y que se pudo complicar aún más tras las críticas que le hizo a Benjamín Vicuña en su rol de padre luego de que saliera defender su labor como madre en Twitter.

Tras la salida romántica a un hotel que tuvo con el cantante de trap Rusherking, Eugenia Suárez no ha dejado de sumar polémicas.

La periodista Yanina Latorre la criticó por abandonar a sus hijos para vivir su romance con el joven artista. “¿A Benjamín le gustará que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los chicos al colegio?“, fue parte de la crítica de la panelista de LAM.

Lo que provocó que después la rubia utilizara su cuenta en Instagram para acusar al show de hostigarla y advertirles de que está estudiando eventuales medidas legales contra el programa. Sin embargo, ella no acabó ahí, y después de un extenso alegato en Instagram, se trasladó a Twitter, donde metió a su expareja al ruedo.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más”, escribió la actriz en la red social del pajarito.

La respuesta de Benjamín Vicuña

En la noche del miércoles en Buenos Aires, el actor chileno se encontraba con su hijo Benicio (uno de los niños que tuvo con Pampita Ardohain) para asistir al show de Mau y Ricky en el Movistar Arena de la ciudad argentina. Fue en ese momento en el que se detuvo a hablar con un periodista de LAM, quien le preguntó sobre los recientes dichos de la China Suárez.

“No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”, declaró Vicuña, quien se encontraba acompañado de su hijo. Y después agregó: “No hablo de ella, es un tema que ya está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero no hablo más. Se acabó”.

Posteriormente se le preguntó sobre la relación de ella con sus hijos y de ambos como expareja, ante lo que él también evitó dar comentarios. “Yo eso me lo guardo. No hablo más. No hablo de ella, yo creo que es una mujer adulta“, cerró el actor.

Revisa acá lo que dijo Benjamín Vicuña