China Suárez en el escándalo total: fue acusada de abandonar a sus hijos, anunció demanda y mandó recado a Benjamín Vicuña

China Suárez está enfrentada con toda la prensa argentina. Furiosa y anunciando acciones legales contra periodistas y programas como Los Ángeles de la Mañana (LAM), que conduce el famoso Ángel de Brito.

Todo partió porque en el espacio de farándula aseguraron que la actriz habría “abandonado” a sus hijos por irse a vivir su romance con el joven cantante Rusherking a un hotel, donde fueron captados pasando la noche.

“¿A Benjamín le gustará que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los chicos al colegio?”, se preguntó la ácida periodista Yanina Latorre , a lo que el animador contestó con un contundente: “El padre”.

La panelista agregó que “no, él está ahora arriba de un avión. Tiene tres hijos chicos. Yo pienso que cuando uno es madre (…) No los llevó al colegio. Yo sentiría culpa (…) Tiene un hijo que es bebito”.

Una situación que colmó a la rubia, quien indignada acusó al show de hostigarla y se descargó en su cuenta de Instagram. “Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero, del hostigamiento”, partió diciendo.

Entonces, la trasandina manifestó que “no es un lugar de víctima porque obviamente me he equivocado y me equivoco. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente porque me cuesta y me pone nerviosa. A veces cuando digo que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, otra no me queda. Es feo, es doloroso. Me siento avergonzada, me siento triste, creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, en un muy buen momento”.

Y agregó que, luego de que LAM la grabara saliendo del mencionado hotel con Rusherking, “me rodeé de muy buenos abogados. Un amigo del medio me presentó un abogado que es muy humano, con el que estamos avanzando. Aparte de todo lo malo quería agradecerles, nunca me había sentido tan querida… Es el mismo programa que te agarra en la calle con un micrófono y uno no contesta porque es lo mínimo que puede hacer. Si no le contestas se enojan”.

Incluso, luego de estas declaraciones, decidió seguir expresándose en su cuenta de Twitter. Y ahí habló de su rol como mamá, enviándole un “palo” a Benjamín Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo +”, disparó.

De esta forma, China Suárez vive su minuto más polémico al otro lado de la cordillera, donde varios la apuntan con el dedo por su romance con Rusherking y las supuestas acciones legales que emprenderá contra la TV trasandina.