Este viernes Chilevisión emitió un capítulo decisivo del programa El Discípulo del Chef, dónde se decidió entre los seis concursantes que quedaban quienes se convertirían en finalistas del concurso de cocina.

Para ello, los capitanes de los equipos rojo, azul y verde, los destacados chefs Sergi Arola, China Bazán y Ennio Carota, visitaron las casas de los participantes para conocer un poco más de sus historias y entregarles una caja que podía o no contener el preciado delantal que representa su paso a la gran final.

De esta forma, los clasificados para participar en la final de la tercera temporada del programa de cocina de Chilevisión fueron Carlos Díaz y Vanesa Borghi por el equipo rojo, y Daniela Aránguiz y Karen Bejarano en el equipo verde.

El momento más triste del capítulo lo protagonizó la chef China Bazán, que tuvo que elegir entre Yuhui Lee y Marlén Olivari para que se convirtiera en uno de los nuevo finalistas de El Discípulo del Chef.

Finalmente, Bazán decidió darle el cupo al chino Yuhui Lee y debió dejar fuera a la ex show woman, comunicándole que no fue elegida para la final del espacio.

Hay que señalar que esta será la segunda final del querido influencer Yuhui, que ya había participado en la temporada anterior del programa pero que fue derrotado por Víctor Díaz (más conocido como “Zafrada”) con quien mantiene una amistad hasta el día de hoy.

“Feliz, súper contento, yo creo que no por el premio, sino por el apoyo de la gente, que eso yo creo que es lo primordial en esto de la televisión. Si no tenemos su cariño, no somos nadie”, dijo entonces el muy emocionado que logró convertirse en el vencedor de la segunda temporada.