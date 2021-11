¡Ganó 15 millones de pesos! Querido Zafrada reveló qué hará con su premio de El Discípulo del Chef

Se coronó como el gran ganador de El Discípulo del Chef. Víctor Díaz, conocido como el Zafrada, fue el preferido del público en el programa de CHV.

El joven conquistó a los televidentes con su simpatía y sencillez. Por eso, se llevó el 92, 32% de los votos.

¿Y qué cocinó? La prueba final contemplaba un plato de fondo y un postre, donde el rubio presentó un cordero en salsa de yogurt y pepino con puré de arvejas y menta, sumado a un turrón de vino.

Su platillo conquistó a los jueces Ennio Carota, Sergi Arola y Carolina Bazán, que lo llenaron de elogios y se emocionaron con su performance.

Zafrada, el favorito de la gente

Así, vino el veredicto de los televidentes. Y Zafrada se coronó como el gran ganador de El Discípulo del Chef.

“Feliz, súper contento, yo creo que no por el premio, sino por el apoyo de la gente, que eso yo creo que es lo primordial en esto de la televisión. Si no tenemos su cariño, no somos nadie”, dijo muy emocionado el joven.

Luego contó en qué gastará los 15 millones de pesos que se llevó. “Quiero pagar mis gastos universitarios, creo que es lo principal”, expresó.

Y agregó que “estudio en Inacap. Le mando un saludo a todos, en especial a mis profesores, porque fueron un pilar y apoyo fundamental”.

De esta forma, Zafrada se llevó no sólo el cariño de la gente, sino también un jugoso cheque que le permitirá tener un mejor futuro. ¡Felicidades!