Campusano por dichos contra Izkia Siches: “No soy un viejo ofensivo”

La mañana de este martes el profesor Jaime Campusano fue consultado en Mega por sus dichos contra la futura ministra del Interior, Izkia Siches.

Es así como el catedrático asistió al matinal informativo del canal, Meganoticias, en donde se refirió a sus palabras.

“Un desafortunado juego de mi parte”, dijo Campusano sobre sus dichos que fueron expresados a través de Twitter durante la jornada del lunes.

“Partió, lamento mucho, cuando veo que Izkia puso una foto. Cuando uno pone cosas en Instagram se mete en las redes sociales y eso da, a veces, para que hable gente, gente que me ha acusado hasta de sapo de la CNI”, comentó en la conversación junto a José Antonio Neme.

“Jamás podría ofender a mujer alguna, menos a Izkia. Jamás fue mi intención que no fuera un juego de palabras, porque yo soy lingüista, yo no soy un viejo ofensivo. No soy eso”, aclaró.

“Uno no piensa mucho”, añadió en su defensa el profesor que ha declarado públicamente su preferencia política.