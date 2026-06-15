Jefa de gabinete del Presidente Kast habría recibido subsidios habitacionales de clase media teniendo propiedades

Una investigación periodística de Fast Chek asegura que Catalina Ugarte Millán, actual jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, junto a tres de sus hermanos, fueron beneficiados en el año 2009 con subsidios habitacionales del Estado destinados a sectores de la clase media.

Mediante el uso de estos aportes de financiamiento fiscal, el grupo familiar costeó una fracción del valor de adquisición de un conjunto de departamentos ubicados en la comuna de Santiago, bienes raíces de los cuales figuran como propietarios vigentes.

La asignación de los fondos públicos entra en contradicción directa con el marco regulatorio del beneficio. Las bases de postulación de este tipo de subsidios estipulaban como un requerimiento de carácter obligatorio que ni los postulantes ni los integrantes de sus respectivos grupos familiares poseyeran propiedades o bienes inmuebles registrados a sus nombres al momento de tramitar la ayuda económica.

Sin embargo, los antecedentes comerciales y societarios demuestran que, al periodo en que se decretó la aprobación de los beneficios habitacionales, Catalina Ugarte y sus tres hermanos participaban formalmente en la propiedad de una inmobiliaria de carácter familiar. Dicha sociedad comercial era dueña de un patrimonio compuesto por, al menos, 99 terrenos emplazados en la comuna de Lampa.

En paralelo a la presencia de la firma inmobiliaria en la zona norte de la capital, el entorno directo de los beneficiarios registraba otros activos de alta plusvalía en el sector oriente de Santiago. Los registros públicos del proceso constataron que la madre de los hermanos Ugarte Millán era propietaria de una vivienda residencial ubicada en un exclusivo barrio de la comuna de Las Condes, inmueble que, de acuerdo con los datos catastrales de los organismos del Estado, constituía el domicilio oficial del grupo familiar.

Un trabajador del edificio de la comuna de Santiago declaró al medio de verificación Fast Check que, al menos durante los últimos siete años, la totalidad de las dependencias asociadas a la jefa de gabinete del Mandatario y sus familiares son habitadas de forma exclusiva por arrendatarios y no por sus dueños originales, contraviniendo el espíritu de habitabilidad residencial bajo el cual se estructuran las políticas públicas de vivienda del país.