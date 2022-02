Un ofensivo tuit del profesor de lenguaje Jaime Campusano contra Izkia Siches fue viralizado durante estas últimas horas.

Se trata de una reacción del catedrático respecto a una publicación de la futura ministra del Interior en la que se prueba vestuarios en un mall del sector oriente de Santiago.

“ En las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda”, escribió al inicio de la publicación la doctora.

“Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mi y para baby Khala”, escribió la médica que suma más de 501 mil seguidores en Instagram