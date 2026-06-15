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A tomar nota: Poder Judicial traslada oficinas de los Juzgados 1° y 22° Civiles de Santiago para optimizar la atención

Esta medida se enmarca dentro del programa de remodelación y mejoramiento de los Juzgados Civiles de Santiago

Gonzalo Miranda

Juzgado de Garantía de Santiago

Juzgado de Garantía de Santiago / Diego Martin

Con el objetivo de optimizar el servicio, mejorar las condiciones laborales del personal y brindar una mejor atención a los usuarios, el Poder Judicial concretó hoy el traslado de las oficinas de los Juzgados 1° y 22° Civiles de Santiago.

El cambio de dependencias se realizó de manera interna dentro del mismo edificio institucional, ubicado en Huérfanos 1490, en la comuna de Santiago.

A partir de esta fecha, las personas que requieran realizar trámites en estos tribunales deberán dirigirse a los siguientes niveles:

  • 1º Juzgado Civil de Santiago: Trasladado al piso 16.
  • 22º Juzgado Civil de Santiago: Trasladado al piso 17.

Plan de modernización e infraestructura

Esta medida se enmarca dentro del programa de remodelación y mejoramiento de los Juzgados Civiles de Santiago, una iniciativa que está siendo impulsada y ejecutada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), a través de su Departamento de Infraestructura y Mantenimiento.

Con estas renovadas instalaciones, se busca modernizar los espacios judiciales para ofrecer una experiencia más cómoda, eficiente y segura tanto para la comunidad jurídica como para la ciudadanía en general.

Nota para los usuarios: Se recuerda que el edificio mantiene su dirección habitual en Huérfanos 1490, modificándose únicamente los pisos de atención para los dos juzgados señalados.

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