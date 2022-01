Luis Jara confesó que se ha sometido a tres cirugías plásticas en “Socios de la parrilla”

Este jueves Canal 13 emitió el segundo episodio de Socios de la Parrilla, programa al que asistió como invitado Luis Jara.

El cantante de 56 años conversó con Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Francisco “Pancho” Saavedra sobre diferentes aspectos de su vida tras llegar a Chile desde Miami (Estados Unidos) donde reside actualmente.

Dentro de sus confesiones, Luis Jara contó que se ha realizado un total de nueve operaciones en su vida, de las cuales tres corresponden a cirugías plásticas.

En esta línea, el cantante recordó que en 2004 se sometió a una liposucción en la papada que le dejó su boca con un aspecto torcido. Si bien la operación había sido un secreto, su propia madre lo reveló en televisión meses después en el programa Acoso textual (2004).

En la conversación con Socios de la parrilla Luis Jara también habló de su nueva vida en Miami (Estados Unidos), en donde lleva viviendo cinco meses y se ha dedicado al stand up. “He recuperado algo valioso, mi libertad. Me siento libre y con el tiempo para hacer lo que deseo y no hacer lo que no quiero”, expresó.

“Construí mi carrera a partir del esfuerzo y siento que hoy es un privilegio poder decir ‘voy a parar un rato’”, añadió.

Hay que señalar que el jueves Luis Jara fue confirmado para convertirse en jurado del programa de TVN Talento Rojo.

En tanto, el tercer capítulo de Socios de la parrilla será emitido este domingo después de Tele13.